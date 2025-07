Türkischstämmiger Eismacher beeindruckt Österreich

Ein türkischstämmiger Eismacher zaubert das beste Eis in Österreich: Celal Karaarslan betreibt eine Eisdiele in Zell am See und begeistert Genießer mit seinen Eissorten. Seine Karriere wurde durch mehrere Auszeichnungen gekrönt, darunter der Weltmeistertitel im Jahr 2021.