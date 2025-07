Zum elften Mal ist in der 1100 Jahre alten Akdamar-Kirche in der osttürkischen Provinz Van am Sonntag ein besonderer Gottesdienst abgehalten worden. An den Feierlichkeiten nahmen auch Gäste aus Armenien teil. Zu der Messe kamen der Leiter des armenischen Patriarchats in Türkiye, Sahag II. Maschalian, sein Stellvertreter Sirvan Murzyan und der Priester Hovagim Seropyan.

„Wir haben die Zeremonie in Frieden und Wohlstand abgehalten,“ sagte Mashalian gegenüber den Medien. Die Durchführung solcher Rituale an derart besonderen Orten sei ein herausragender Indikator für die Religionsfreiheit in Türkiye, betonte der Patriarchat.

„Seit unserer Ankunft in Van sind wir mit großer Gastfreundschaft aufgenommen worden. Die staatlichen und die Sicherheitsbehörden haben alle notwendigen Vorkehrungen getroffen. Wir konnten den Gottesdienst in Ruhe abhalten.", erklärte Maschalian.

Die mittelalterliche Akdamar-Kirche wird einmal im Jahr für den Gottesdienst geöffnet. Dazu bedarf es einer Sondergenehmigung des türkischen Kultur- und Tourismusministeriums.

Die Kirche wurde zwischen 915 und 921 n. Chr. vom Architekten Bischof Manuel unter der Leitung von König Gagik I Artsruni erbaut. Die Akdamar-Kirche zeichnet sich durch einzigartige Verzierungen und Wandreliefs aus. Diese Besonderheiten machen sie zu einem herausragenden Ort in der christlichen Kunst.

Am 13. April 2015 wurde die Kirche in die vorläufige Liste des Weltkultur- und Naturerbes der UNESCO aufgenommen.

Nach einer Unterbrechung von 95 Jahren wurde am 19. September 2010 erstmals wieder eine Messe in der Kirche von Akdamar abgehalten. In der Folge wurde die Kirche jedes Jahr für einen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Im Jahr 2022 fand der letzte Gottesdienst in Van statt, bei dem tausende Einheimische und internationalen Touristen anwesend waren.