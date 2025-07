In Spiel eins nach Bundestrainer Hansi Flick hat Rudi Völler als Interims-Teamchef mit dem 2:1 gegen Vize-Weltmeister Frankreich den Negativlauf der Fußball-Nationalmannschaft gestoppt. Nach fünf sieglosen Partien und zuletzt drei Niederlagen am Stück gelang im siebten Länderspiel des Jahres der zweite Sieg. „Wir haben schon einen schweren Klotz mit uns rumgeschleppt“, sagte Torschütze Thomas Müller nach dem Erfolg am Dienstagabend in Dortmund.

Für DFB-Sportdirektor Völler, der nach 19 Jahren zumindest für dieses eine Länderspiel auf die Trainerbank zurückkehrte, war es in der insgesamt 54. Partie als DFB-Teamchef der 30. Sieg. In diesem Jahr stehen für die DFB-Auswahl noch vier weitere Testspiele auf dem Programm. Im Oktober geht es auf eine USA-Reise mit Spielen gegen die USA am 14. Oktober in Hartford und drei Tage später (Ortszeit) in Philadelphia gegen Mexiko.

Zum Abschluss des Jahres geht es am 21. November in Wien gegen Österreich. Wenige Tage zuvor ist dem Vernehmen nach ein Heimspiel gegen Türkiye in Berlin geplant.

Die bisher ausgetragenen Länderspiele 2023:

Datum Paarung Ergebnis

25. März Deutschland - Peru 2:0

28. März Deutschland – Belgien 2:3

12. Juni Deutschland - Ukraine 3:3

16. Juni Polen - Deutschland 1:0

20. Juni Deutschland – Kolumbien 0:2

9. September Deutschland - Japan 1:4

12. September Deutschland - Frankreich 2:1

Kapitän Gündoğan vorzeitig vom Platz

Für Kapitän Ilkay Gündoğan ist das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vorzeitig beendet. Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona wurde in der 25. Minute beim Stand von 1:0 vom Platz geführt, dabei fasste er sich an den Rücken. Gündogan musste schon in der neunten Minute nach einem Zweikampf mit Adrien Rabiot behandelt werden.

„Er hat eine Beckenprellung, aber es ist nichts kaputt. Es tut halt weh“, sagte Interimsbundestrainer Rudi Völler in der ARD.

Für den 32-Jährigen kam Pascal Groß auf den Platz und rückte in der Zentrale an die Seite von Emre Can. Groß hatte erst am Samstag gegen Japan (1:4) sein Debüt in der DFB-Auswahl gefeiert. Die Spielführerbinde übernahm Thomas Müller.