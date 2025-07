Türkische Unternehmen bei Verteidigungsmesse DSEI

Die türkische Verteidigungsindustrie nimmt mit rund 30 Unternehmen an der Messe „Defence and Security Equipment International“ (DSEI) in London teil. Die Ausstellung für Verteidigungsausrüstung gehört zu den weltweit wichtigsten Veranstaltungen in diesem Bereich.