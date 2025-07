Erdoğan bekundet Solidarität mit Flutopfern in Libyen

Nach den tödlichen Überschwemmungen in Libyen hat Türkiye mehrere Hilfslieferungen in die betroffenen Gebiete geschickt. Erdoğan betonte im Gespräch mit al-Manfi, sein Land stehe an der Seite des libyschen Volkes.