Das türkische Rüstungsunternehmen CANIK wirbt mit seinem neuen 30-Millimeter-Waffensystem um Kunden auf dem britischen Markt. Das Unternehmen präsentierte sein Waffensystem und seinen Waffenturm auf der Internationalen Messe für Verteidigungs- und Sicherheitsausrüstung (DSEI 2023) in London, wie CANIK am Mittwoch mitteilte.

Waffensystem auf unbemanntem Fahrzeug montiert

Das Waffensystem wurde auf einem unbemannten Radträgerfahrzeug von HIPPO Multipower montiert, einem britischen Hersteller von mobilen Stromversorgungssystemen. CANIK hatte Anfang des Jahres das britische Verteidigungsunternehmen AEI Systems übernommen, das sich auf Mittelkaliber-Kanonen spezialisiert hat.

CANIK-Chef Utku Aral sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu, dass die Übernahme dem Unternehmen ermöglicht habe, sein Produktportfolio zu erweitern und seine Präsenz auf dem britischen Markt zu stärken. Er betonte die wachsende Bedeutung von Waffensystemen des Kalibers 30 mm, die einen geringen Rückstoß haben und verschiedene Munitionstypen verschießen können.

Türkische Munitionsproduktion als Stärke

Aral verwies dabei auf die Bedeutung der türkischen Munitionsproduktion in der türkischen Rüstungsindustrie. CANIK biete seine Waffensysteme auch den Land-, Luft- und Seeplattformen befreundeter und verbündeter Länder zum Verkauf an. In Türkiye und Großbritannien liege der Schwerpunkt auf ferngesteuerten Waffensystemen, fügte er hinzu.

Dem Generaldirektor zufolge exportiert CANIK 95 Prozent seiner Produktion und strebt ein Umsatzziel von 350 Millionen Dollar an.

