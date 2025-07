Anhänger der Terrororganisation PKK haben in Stockholm eine Demonstration gegen Türkiye und Schwedens NATO-Beitritt veranstaltet. Sie verbrannten dabei ein Bild des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und trugen ein Poster des inhaftierten PKK/YPG-Anführers Abdullah Öcalan.

Die Protestaktion fand am Dienstag in der Stockholmer Innenstadt anlässlich der Eröffnung des neuen Sitzungsjahres des schwedischen Parlaments statt. Auf im Netz verbreiteten Videos ist zu sehen, wie die Demonstranten auch Fahnen und Symbole der PKK/YPG schwenkten.

Die PKK-Anhänger kündigten zudem eine weitere Demonstration für Ende September in der Hauptstadt an. Die Teilnehmer trugen ein Transparent, auf dem stand, dass die Polizei ihnen die Genehmigung dafür erteilt habe.

Die PKK ist in Türkiye, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. PKK-Anhänger haben in der Vergangenheit mehrfach ähnliche Proteste in Schweden und anderen europäischen Ländern organisiert. Dies führte zu diplomatischen Spannungen zwischen den betroffenen Regierungen und Ankara. Stockholm hat zuletzt im Rahmen des NATO-Beitrittsprozesses zugesagt, verstärkt gegen Mitglieder der PKK vorzugehen.