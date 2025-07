Großbritanniens Außenminister James Cleverly hat Türkiye als einen „unverzichtbaren Partner“ bezeichnet. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern seien stärker als je zuvor, sagte Cleverly am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Hakan Fidan in Ankara.

Türkiye sei für die kollektive Sicherheit und das Wohlergehen von entscheidender Bedeutung, betonte er. Die britisch-türkischen Beziehungen seien sowohl für Europa als auch für die Region und die ganze Welt von großer Bedeutung, so Cleverly.

„In diesem Jahr erwarten wir, dass über vier Millionen britische Staatsangehörige Ihr Land besuchen werden“, erklärte Cleverly. Er unterstrich dabei die wichtige Rolle der türkischen Diaspora in Großbritannien. Diese trage zum Wohlstand und Vitalität des Vereinigten Königreichs bei. Gleichzeitig lobte er Türkiye für seine Bemühungen zur Wiederbelebung des Getreide-Abkommens mit Russland.

Der Handel zwischen Türkiye und Großbritannien wachse stetig. Auch seien Verhandlungen über ein neues, erweitertes Freihandelsabkommen geplant, sagte Cleverly. Dieses Abkommen soll die Chancen des 21. Jahrhunderts nutzen und Bereiche wie den digitalen Handel und den Handel mit Dienstleistungen abdecken.

Großbritannien werde gemeinsam mit Türkiye gegen irreguläre Migration vorgehen, betonte der britische Außenminister. Auch der Kampf gegen den Terrorismus sei Teil der Zusammenarbeit.

„Wir sind Verbündete in der NATO. Beide Länder haben wichtige Verpflichtungen, einander zu schützen“, erklärte Cleverly. Die Erhaltung von Frieden und Sicherheit in Europa sei von größter Bedeutung, so der Außenminister.