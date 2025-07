Erdoğan lädt Macron nach Türkiye ein

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat seine Einladung an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach Türkiye erneuert. Auf seinen sozialen Medien teilte Macron ein Video, in dem er seinen Wunsch äußerte, sich mit Präsident Erdoğan über die Lage in Libyen auszutauschen.