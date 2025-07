Regensburg: Angriff auf Moschee

Eine Moschee in Regensburg ist in der Nacht zum Sonntag Ziel eines Angriffs geworden. Ein Unbekannter hat mit einem Hammer die Eingangstür der DITIB-Moschee beschädigt. Polizeistreifen sollen die Örtlichkeit nun in regelmäßigen Abständen überwachen.