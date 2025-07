Erdoğan lädt Elon Musk nach Türkiye ein

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Sonntag Elon Musk in New York City getroffen. Bei dem Treffen im Türkischen Haus lud Erdoğan ihn ein, die siebte Tesla-Fabrik in Türkiye zu errichten.