Der E-Commerce-Riese Alibaba will zwei Milliarden Dollar in Türkiye investieren. Das gab der Präsident des chinesischen Online-Händlers, Michael Evans, bei einem Treffen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan am Freitag bekannt. Das teilte der Konzern am Montag mit. Einen Zeitraum für die Investition wurde nicht genannt.

Das investierte Geld solle unter anderem in ein Rechen- und Logistikzentrum in Ankara sowie in ein Exportzentrum in Istanbul investiert werden, ergänzte Çağlayan Çetin, Chef der türkischen Alibaba-Tochter Trendyol. Çetin hatte sich ebenfalls mit Erdoğan getroffen. Laut eigenen Angaben hat Alibaba bereits 1,4 Milliarden Dollar über Trendyol in Türkiye investiert. Der Online-Modehändler ist auch in Deutschland aktiv.

Tesla-Fabrik in Türkiye

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich in New York mit dem Tesla-Chef, Elon Musk, getroffen. Während des Treffens im Türkischen Haus lud Erdoğan Musk nach Türkiye ein.

Der türkische Präsident informierte den Gründer von Tesla und SpaceX über die technologischen Fortschritte in Türkiye. Erdoğan betonte dabei „die Vision von ‚Digital Türkiye‘ und die ‚nationale Strategie für künstliche Intelligenz‘“, wie die türkische Kommunikationsdirektion in einer Erklärung mitteilte.

Erdoğan wies darauf hin, dass Tesla in den türkischen Markt eingetreten sei und schlug Musk vor, die siebte Tesla-Fabrik in Türkiye zu errichten. Auch könnten sich Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit SpaceX ergeben, so der türkische Präsident.

Viele türkische Zulieferer arbeiten bereits mit Tesla zusammen, sagte Elon Musk. Er fügte hinzu, dass Türkiye zu den Top-Kandidaten für die nächste Fabrik gehöre. Musk zeigte Interesse daran, mit den türkischen Behörden zusammenzuarbeiten. Ziel sei es, die notwendige Lizenz für die Bereitstellung des Satellitendienstes Starlink in Türkiye zu erhalten.

Erdoğan lud Musk zum Teknofest in Izmir ein und betonte den Erfolg von Türkiye bei der Herstellung von unbemannten Luftfahrzeugen des Typs Bayraktar TB2. Musk äußerte sein Verständnis für das weltweite Interesse an türkischen UAVs.