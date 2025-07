Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat am Rande der UN-Generalversammlung in New York Bundesaußenministerin Annalena Baerbock getroffen. Bei dem Gespräch am Montag im „Türkischen Haus“ ging es unter anderem um den EU-Beitrittsprozess von Türkiye, wie das türkische Außenministerium mitteilte.

Demnach erörterten die beiden Minister auch die Aktualisierung der Zollunion, die Visaliberalisierung, die Zypernfrage, die Schwarzmeer-Getreide-Initiative, den NATO-Beitrittsprozess Schwedens sowie Fragen des Klimawandels. Nähere Details wurden nicht genannt.

Türkiye ist seit 1999 offizieller EU-Beitrittskandidat, doch die Verhandlungen sind ins Stocken geraten. Die EU dringt auf weitere Schritte aus Ankara zur Erfüllung der Bedingungen. Türkiye hingegen verweist auf die Vorgaben gegenüber anderen EU-Staaten und wirft der EU Doppelmoral vor. Zuletzt sorgte der Türkiye-Bericht (2022) des Europäischen Parlaments für scharfe Kritik aus Ankara.