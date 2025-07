Der türkische Nachrichtendienst (MIT) hat bei einer Anti-Terror-Operation in der syrischen Region Manbidsch ein hochrangiges Mitglied der Terrororganisation YPG/YPJ „neutralisiert“. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen handelt es sich bei der Terroristin um die Regionalverantwortliche in Manbidsch, Uman Derviş. Sie wurde demnach zusammen mit ihren Leibwächtern außer Gefecht gesetzt.

Derviş soll 1998 der Terrororganisation PKK beigetreten und Anführerin einer Einheit gewesen sein, die für Angriffe in türkischen Großstädten gebildet worden war. Dabei soll sie zahlreiche Anschläge auf Ziele in Türkiye mitorganisiert haben. Außerdem sei sie verantwortlich für Aktionen gegen türkische Sicherheitskräfte in den Gebieten der Missionen „Schutzschild Euphrat“ und „Operation Olivenzweig“ gewesen. Derviş war danach ins Visier des türkischen Geheimdienstes geraten.