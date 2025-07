New York: Erdoğan trifft Stoltenberg

Am Montag haben sich der türkische Präsident Erdoğan und NATO-Generalsekretär Stoltenberg im „Türkischen Haus” in New York getroffen, um regionale und globale Themen zu besprechen. Erdoğan führte zudem Gespräche mit seinen Amtskollegen aus Polen und Algerien.