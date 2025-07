Einen Tag nach Beginn seines Militäreinsatzes hat Aserbaidschan eine Feuerpause in der umkämpften Region Berg-Karabach bestätigt. Die Vereinbarung sei durch in dem Gebiet stationierte russische Soldaten vermittelt worden und gelte seit 13.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MESZ), meldete die staatliche aserbaidschanische Nachrichtenagentur Azertac am Mittwoch unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Baku. Den armenischen Kämpfern werde die Möglichkeit gegeben, ihre Positionen zu verlassen und sich zu ergeben.

Aserbaidschan hatte am Dienstagmorgen einen breit angelegten Anti-Terror-Einsatz in Berg-Karabach begonnen. Das russische Verteidigungsministerium teilte unterdessen mit, die eigenen Soldaten blieben in der Region und leisteten unter anderem weiter humanitäre Hilfe.

Auch armenische Separatisten bestätigen Feuerpause

Die armenischen Separatisten in Berg-Karabach bestätigten die Einigung zu einer Feuerpause. Außerdem akzeptierten sie nach eigenen Angaben Verhandlungen mit Baku über die Integration der Region in Aserbaidschan. Wie die Separatisten weiter erklärten, einigten sie sich auf die komplette Entwaffnung und den Abzug der armenischen Truppen im Rahmen der Feuerpause.

Armenien war nach Angaben von Regierungschef Nikol Paschinjan nicht an der Ausarbeitung der Waffenruhe beteiligt gewesen. „Armenien hat an der Ausarbeitung des Textes der Waffenstillstandserklärung in Berg-Karabach (...) nicht teilgenommen“, erklärte Paschinjan am Mittwoch bei einer Ansprache an die Nation im Fernsehen.

„Wir haben die Entscheidung der Behörden von Karabach zur Kenntnis genommen, die Feindseligkeiten einzustellen und die Waffen niederzulegen“, so Paschinjan. Armenien habe seit August 2021 keine militärischen Einheiten mehr in der Region stationiert, fügte er hinzu.

„Wir hoffen, dass die militärische Eskalation nicht fortgesetzt wird, denn unter den derzeitigen Bedingungen ist es sehr wichtig, die Stabilität zu gewährleisten und Kampfhandlungen zu beenden“, sagte Paschinjan weiter.

Berg-Karabach ist international als Teil Aserbaidschans anerkannt. Die Region war Anfang der 1990er Jahre von Armenien völkerrechtswidrig besetzt worden. Im Jahr 2020 befreite Aserbaidschan große Teile Berg-Karabachs.