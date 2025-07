CDU-Werbespot verwechselt Berliner Reichstag

Die CDU hat am Dienstag ihr neues Parteidesign vorgestellt und ein Imagevideo veröffentlicht, das in den sozialen Medien für großen Spott gesorgt hat. Im Video ist offenbar das Reichstagsgebäude in Berlin mit dem georgischen Präsidentenpalast in Tiflis verwechselt worden.