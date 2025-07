Das türkische Tourismusministerium hat im August einen Anstieg der ausländischen Besucher um 5,65 Prozent verzeichnet. Wie das Ministerium für Kultur und Tourismus am Freitag mitteilte, kamen 6,7 Millionen ausländische Gäste ins Land. Größter Anziehungspunkt war der Badeort Antalya an der Türkischen Riviera mit 3,5 Millionen Besuchern.

Auf Platz zwei folgt Istanbul mit 1,7 Millionen ausländischen Besuchern. Die Ägäis-Provinz Muğla und die nordwestliche Provinz Edirne, die an Bulgarien und Griechenland grenzt, verzeichneten rund 630.000 bzw. 525.000 ausländische Touristen. Die meisten Urlauber kamen den offiziellen Angaben zufolge aus Deutschland, Russland, Großbritannien, Iran und Polen.

Deutsche Touristen machten mit mehr als 871.000 Besuchern 13,1 Prozent den größten Anteil aus. Ihnen folgten russische Touristen mit etwa 852.000 und britische Besucher mit 588.000. Im August kamen aus dem Iran und Polen jeweils 280.000 Touristen nach Türkiye.

Laut Angaben des türkischen Ministeriums verzeichneten die ausländischen Ankünfte in Türkiye in den ersten acht Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 13,95 Prozent auf 33,4 Millionen. Russland stellte in diesem Zeitraum mit 4,3 Millionen Besuchern die größte Gruppe der ausländischen Touristen dar, was einem Anstieg von 49,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Es folgten die Deutschen mit 4,1 Millionen Besuchern, die Briten mit 2,7 Millionen und die Bulgaren mit 1,8 Millionen.

Türkiye ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus aller Welt und bietet eine Vielzahl von Attraktionen, darunter historische Stätten, natürliche Schönheiten und kulturelle Vielfalt.