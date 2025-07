Mit dem Sieg gegen Nordsjaelland in der UEFA Conference League hat Fenerbahçe in dieser Saison den eigenen Torrekord egalisiert. Der türkische Fußballverein traf in den ersten elf Pflichtspielen 32 Mal ins gegnerische Tor. Damit wurde der bisherige Rekord des Vereins mit 31 Treffern aus der Saison 1994/1995 gebrochen. Fenerbahçe hat alle seine Spiele in der türkischen Liga (Süper Lig) und in der UEFA European Conference League gewonnen.

Fenerbahçe hat in den bisherigen Spielen dieser Saison durchschnittlich 2,9 Tore erzielt. In sieben Spielen in der europäischen Arena hat Fener 24 Mal ins gegnerische Tor getroffen und einen Durchschnitt von 3,4 Toren in diesem Wettbewerb erreicht. In den vier Ligaspielen erzielte der Club hingegen acht Tore und musste drei Gegentreffer hinnehmen.

Der neue Cheftrainer Ismail Kartal hat das Team in dieser Saison mit einigen großen Namen verstärkt. Zu den Neuzugängen gehören Stars wie Edin Dzeko und Dušan Tadić, die die Offensive beleben. Kartal hat auch die Form der bestehenden Spieler verbessert. Vor allem vor dem Tor hat Fenerbahçe eine starke Leistung gezeigt.

In der UEFA European Conference League Gruppe H besiegte Fenerbahçe am Donnerstag den dänischen Klub Nordsjaelland mit 3:1 und trifft in der zweiten Woche auf den slowakischen Klub Spartak Trnava.

Auch die Istanbuler Rivalen Beşiktaş und Galatasaray spielen europäisch. Beşiktaş holte zum Auftakt in der Conference League gegen Club Brügge einen Punkt, Galatasaray in der Champions League gegen Kopenhagen ebenfalls ein Remis. Die türkischen Fußballvereine waren in der Qualifikationsphase für die europäischen Wettbewerbe erfolgreich und haben sich bis auf Adana Demirspor alle für die Gruppenphase qualifiziert.