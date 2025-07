Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat an einem Treffen mit den Außenministern der Organisation der Turkstaaten (OTS) in New York teilgenommen. Während des Treffens am Freitag (Ortszeit) im Türkischen Haus stand die Anti-Terror-Operation Aserbaidschans in Berg-Karabach im Mittelpunkt, wie das Außenministerium mitteilte. In New York findet aktuell die 78. UN-Generalversammlung stand.

Demnach besprachen die Spitzendiplomaten zudem die Vorbereitungen für das bevorstehende Gipfeltreffen der OTS und die institutionelle Struktur der Organisation. Auch die Beziehungen zu anderen internationalen Organisationen wie der UN und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) sollen thematisiert worden sein.