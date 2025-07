Ein antikes Steinfragment hat seinen Weg zurück in seine Heimat Türkiye gefunden. Das Artefakt wurde vom türkischen Botschafter in Den Haag, Selçuk Ünal, in Empfang genommen, wie die Nachrichtenagentur Anadolu (AA) am Donnerstag berichtete.

Demnach war es zuvor in einem Museum der niederländischen Stadt Leiden aufbewahrt worden. Schätzungen zufolge stammt das Fragment aus der antiken Stadt Perge bei Antalya und wurde im 2. oder 3. Jahrhundert n. Chr. hergestellt.

Fachkundige Untersuchung bestätigt Herkunft

Das Artefakt war laut Ünal von einem anonymen Sammler dem Nationalen Museum für Altertümer in Leiden übergeben worden. Daraufhin soll das Museum das niederländische Institut in Istanbul darüber informiert haben. Das Institut wiederum habe die Abteilung „Schutz des kulturellen Erbes“ des türkischen Kultur- und Tourismusministeriums kontaktiert.

Nach einer fachkundigen Untersuchung sei bestätigt worden, dass die Reliquie tatsächlich aus Türkiye stammte, so Ünal weiter. Da nur wenig über die Geschichte des Artefakts bekannt gewesen sei, hätten die Verantwortlichen des Museums in Leiden beschlossen, das Stück an sein Heimatland zurückzugeben. Bei dem Artefakt handele es sich vermutlich um ein architektonisches Stück oder einen Grabstein, fügte der türkische Botschafter hinzu.