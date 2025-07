Eine Folge der Dokuserie „Off the Grid“ der türkischen Rundfunktanstalt TRT ist für den Emmy Award nominiert worden. Es handelt sich dabei um die Episode „Ukrainische Tagebücher aus dem Krieg“, die in der Kategorie „Nachrichten und aktuelles Geschehen“ antritt. In der Folge wird das Leben von Ukrainern nach dem Rückzug russischer Truppen aus den Kriegsgebieten thematisiert und deren Schicksal beleuchtet.

Die Emmy-Verleihung wird am 27. September in New York stattfinden. Im Finale muss sich die Dokuserie von TRT gegen Produktionen aus Brasilien, England und Israel behaupten.

TRT-Intendant weist auf Bedeutung fremdsprachiger Sendungen hin

TRT-Intendant Mehmet Zahid Sobacı sagte, er sei Stolz auf die internationale Anerkennung und beglückwünschte die Beteiligten. Er wies zugleich auf die Bedeutung fremdsprachiger Formate hin. „Wir verfolgen die Entwicklungen sowohl in entfernten als auch in benachbarten Regionen aus nächster Nähe“, fügte er hinzu.

Der für die internationalen Sendungen von TRT verantwortliche stellvertretende Generaldirektor, Ömer Faruk Tanrıverdi, betonte die bisher erzielten Fortschritte. „Unsere Nominierung für den Emmy ist ein Beweis für das Niveau, das TRT World international (...) erreicht hat“, betonte er.

TRT-World-Koordinator Bora Bayraktar hob die hochkarätige Besetzung der Jury hervor. Die Leistungen von TRT im Bereich würden „durch einige der prominentesten Persönlichkeiten in diesem Bereich“ anerkannt.