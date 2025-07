Berlin: Veranstaltung für türkische Erdbebenopfer

In Berlin hat eine Veranstaltung stattgefunden, die darauf abzielte, den Erdbebenopfern in Türkiye zu helfen. Das Projekt mit dem Titel „Gemeinsam heilen” wurde unter anderem in Zusammenarbeit mit der türkischen Botschaft in Berlin ins Leben gerufen.