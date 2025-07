In der syrischen Provinz Deir ez-Zor ist es erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen arabischen Stammesverbänden und der Terrorgruppe PKK/YPG gekommen. Das berichteten lokale Quellen am Montag. Demnach griffen die von der Terrorgruppe bedrängten arabischen Stämme die von den PKK/YPG-Terroristen kontrollierten Dörfer Diban, al-Tayyana und al-Muhammadiya an.

Die PKK/YPG habe ihre Präsenz in den umkämpften Gebieten verstärkt, hieß es weiter. Die Terrormiliz habe als Reaktion auf die Aufstände gegen ihre Herrschaft eine Ausgangssperre über mehrere arabisch dominierte Dörfer in der Region verhängt.

Arabische Stämme hatten Dörfer von PKK/YPG befreit

Arabische Stämme hatten Ende August eine Operation gegen die PKK/YPG gestartet und rund 33 Dörfer in den Provinzen Deir ez-Zor, Raqqa, Al-Hasaka sowie in Gebieten von Manbidsch und Aleppo von den PKK/YPG-Terroristen befreit. Um zivile Opfer zu vermeiden, zogen sie sich jedoch aus den Dörfern zurück und stimmten Verhandlungen mit den US-Streitkräften zu, die in der Region eine Vermittlerrolle einnehmen.

Die Bevölkerung von Deir ez-Zor leidet unter der Besetzung durch die PKK/YPG, die die Region unter dem Vorwand des Kampfes gegen die Terrormiliz Daesh/ISIS mit Unterstützung des US-Militärs kontrolliert. Die PKK/YPG zwangsrekrutiert in den von ihr besetzten Gebieten auch Araber und andere ethnische Gruppen sowie Kinder, wie Berichte der UN und von Menschenrechtsgruppen belegen.

Terrororganisation beraubt Bevölkerung der lokalen Einkünfte

Einnahmen erzielen die Terroristen durch den Verkauf von Öl an das Assad-Regime in Damaskus über Schmuggler aus beschlagnahmten Ölquellen in der Region - trotz US-Sanktionen. Während die PKK/YPG lokale Einnahmequellen für ihre Zwecke missbraucht, sind die Menschen in der Region von lokalen Dienstleistungen und dringend benötigter Hilfe abgeschnitten.

Die Terrororganisation PKK verübt seit über 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von mehr als 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als terroristische Organisation ein. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK und hält seit dem syrischen Bürgerkrieg zahlreiche Gebiete im Norden und Nordosten des arabischen Landes besetzt.