Muslime feiern „Mawlid an-Nabi”

Am Dienstagabend haben Muslime weltweit „Mawlid an-Nabi”, die Geburtsnacht des Propheten Mohammed, gefeiert. Sie versammelten sich in Moscheen, um aus dem Koran zu rezitieren und an religiösen Gesängen teilzunehmen. In Wien wurden religiöse Lieder auf Deutsch gesungen, die aus dem Türkischen übersetzt worden waren.