Der türkische Nachrichtendienst MIT hat nach eigenen Angaben einen zuvor in Europa aktiven PKK-Terroristen im Nordirak neutralisiert. Wie Sicherheitskreise berichteten war der Terrorist Mazlum Öztürk im August 2022 aus Türkiye nach Europa geflohen. Demnach hatte er dort an verschiedenen Aktionen des PKK-nahen Verbandes „Demokratischer Kongress der Kurden in Europa“ (KCDK-E) teilgenommen.

Im Januar 2023 soll er von Frankreich aus in die ländlichen Gebiete von Sulaimaniyya im Nordirak gereist sein. Dort soll er an Terroraktivitäten gegen türkische Sicherheitskräfte teilgenommen haben. Sicherheitskreisen zufolge erhielt er zudem eine Ausbildung für Attentate.

Die Terrororganisation PKK versucht, neue Kader für den Kampf gegen die laufenden Anti-Terror-Operationen der türkischen Sicherheitskräfte im Norden Syriens und im Nordirak zu rekrutieren.

Die PKK verübt seit über 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als terroristische Organisation ein.