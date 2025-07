Der türkische Vizepräsident Cevdet Yılmaz hat dem usbekischen Außenminister Bakhtiyor Saidov bei ihrem Treffen in Ankara die gemeinsame Schaffung eines internationalen Energiemarktes vorgeschlagen. Die beiden Politiker besprachen am Mittwoch auch die bilateralen Beziehungen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen ihren Ländern.

Ankara will Beziehungen ausbauen

Yılmaz lobte die Reformen und die Entwicklung der Turkrepublik unter der Führung von Präsident Shavkat Mirziyoyev und bot die Unterstützung von Türkiye an. Er betonte, dass beide Länder eine starke Führung, einen hohen politischen Willen und Stabilität aufweisen. Dies sei von grundlegender Bedeutung für die Vertiefung der türkisch-usbekischen Partnerschaft.

Der türkische Vizepräsident erwähnte, dass Türkiye der drittgrößte Investor in Usbekistan sei. Es sei ein gemeinsames Ziel, den bilateralen Handel in naher Zukunft auf fünf Milliarden Dollar und mittelfristig auf zehn Milliarden Dollar zu steigern. Er betonte die Dringlichkeit, auf Ziele wie die gegenseitige Anerkennung von wirtschaftlichen Zertifizierungen und Standards sowie eine vertiefte Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie hinzuarbeiten.

Usbekistan setzt auf starke Partnerschaft mit Türkiye

Saidov hob die starke Kommunikation zwischen den beiden Ländern und den engen Dialog zwischen den Regierenden als Schlüsselfaktoren für den Erfolg der hochrangigen Beziehungen hervor. Die Aktivitäten der JEC zielen darauf ab, diese Partnerschaft zwischen den Institutionen beider Länder zu vertiefen, so der usbekische Außenminister.

Saidov fügte hinzu, dass Usbekistan hohe Priorität auf die Stärkung der strategischen Beziehungen mit Ankara im „Jahrhundert von Türkiye” lege. Er bezog sich damit auf das Jahr 2023, in dem Türkiye den 100. Jahrestag der Gründung der Republik feiert und Zukunftspläne für ein weiteres Jahrhundert formuliert.