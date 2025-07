Die Episode „Ukraine Wartime Diaries“ der Dokuserie „Off The Grid“ von TRT World ist in der Kategorie „News and Current Affairs" mit dem Emmy Award ausgezeichnet worden. Die Gewinner wurden am Mittwoch von der National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) in New York City bekanntgegeben.

NATAS-Präsident Adam Sharp gratulierte TRT World zum Gewinn des Preises. „NATAS ist stolz darauf, die Arbeit der diesjährigen Nominierten zu würdigen“, sagte er.

An der Produktion der Episode „Ukraine Wartime Diaries“ waren Hakan Hacaoğlu, Fatih Kibar, Mahmut Samit Çavuş, Mouhssine Ennaimi und Alexandre Pauliat beteiligt. Diese Dokumentation beleuchtet die Veränderungen im Leben der ukrainischen Zivilbevölkerung nach dem Rückzug der russischen Armee aus befreiten Gebieten.