Türkiye wird ab dem 1. Oktober Erdgas per Pipeline nach Moldawien exportieren. Das teilte die staatliche Turkish Petroleum Pipeline Corporation (BOTAŞ) am Donnerstag mit. Die Vereinbarung zwischen BOTAŞ und Moldawiens East Gas Energy Trading sieht den täglichen Export von zwei Millionen Kubikmetern Erdgas nach Moldawien vor.

Der Vorstandsvorsitzende von BOTAŞ, Burhan Özcan, und der Generaldirektor der East Gas Energy Trading Company, Nicolai Gaborak, unterzeichneten die Vereinbarung in Istanbul. Özcan sagte, dass Türkiye damit einen Beitrag zur Energiesicherheit Europas leisten werde.

Türkiye hat in den vergangenen Monaten bereits Gaslieferverträge mit seinen Nachbarländern und Partnern wie Griechenland, Bulgarien, Ungarn und zuletzt Rumänien abgeschlossen. BOTAŞ nutzt dabei seine Investitionen in die Infrastruktur, sein hochmodernes Transportsystem und seine geografische Lage, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte.

