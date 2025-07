Nach dem Terroranschlag im Regierungsviertel in Ankara hat der türkische Präsidente Recep Tayyip Erdoğan die Widerstandsfähigkeit seines Landes betont. Jene Terroristen würden mit ihren Vorhaben, den Frieden und die Sicherheit in Türkiye zu erschüttern, keinen Erfolg haben, sagte Erdoğan am Sonntag bei der Eröffnungsrede im Parlament. Der Terroranschlag habe dank des rechtzeitigen Eingreifens der Polizei nicht die erhoffte Wirkung erzielt.

Am Sonntagmorgen hatte sich ein Terrorist vor der Generaldirektion für Sicherheit in Ankara in die Luft gesprengt. Dabei wurden zwei Polizisten verletzt. Ein weiterer mutmaßlicher Attentäter wurde laut Innenministerium außer Gefecht gesetzt. Die Generalstaatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.