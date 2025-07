Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Dienstag von befreundeten Staaten ein stärkeres Engagement im Kampf gegen den Terrorismus gefordert. Erdoğan kritisierte, dass die Anführer von Terrororganisationen trotz vorhandener Beweise nicht zur Rechenschaft gezogen würden. Die bloße Verurteilung der Anschläge reiche nicht aus, um die Wunden zu heilen, betonte Erdoğan.

In Türkiye sind tausende Menschen Terrorismus „zum Opfer gefallen“

Erdoğan sprach bei der Eröffnungszeremonie des Ausbildungszentrums des Staatsrates in Ankara. Er erinnerte daran, dass in Türkiye tausende Menschen dem Terrorismus „zum Opfer gefallen“ sind und dass das Land sowohl von inne als auch von außen bedroht sei. Dabei wies er auf die Terrororganisation PKK hin, die seit über 40 Jahren Anschläge verübt und mehr als 40.000 Menschen in Türkiye getötet hat.

Toleranter Umgang mit Terroristen unverständlich

Erdoğan sagte, er könne die tolerante Haltung gegenüber den „blutrünstigen Mördern“ nicht nachvollziehen. Er erwarte von Türkiyes Partnern nicht nur Verurteilungen, sondern auch konkrete Maßnahmen. „Aussagen, die uns beruhigen und den Terrorismus verurteilen, reichen nicht aus, um unsere Wunden zu heilen“, sagte der türkische Präsident. Er fügte hinzu: „Wir können uns und unserem Volk nicht erklären, warum trotz der vielen Beweise nicht gegen die Anführer der Terroristen vorgegangen wird.“

Anschlag in Ankara

Die Erklärung des türkischen Präsidenten erfolgte vor dem Hintergrund des jüngsten PKK-Anschlags im Land. Am Sonntag um 9.30 Uhr (Ortszeit) hatte sich ein Terrorist vor dem Innenministerium in Ankara in die Luft gesprengt. Bei einem Schusswechsel wurde der zweite Terrorist verletzt, zwei Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Die Terrororganisation PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye und wird auch von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.