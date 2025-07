Buschmann: „Wir haben zu viele Menschen, um die wir uns kümmern müssen”

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat sich am Dienstag in der Talkshow „Markus Lanz” für eine strengere Asylpolitik ausgesprochen. „Wir haben zu viele Menschen, um die wir uns kümmern müssen”, sagte er. Nur wenn die Migranten eine Berufsausbildung hätten, wären sie erwünscht, so Buschmann.