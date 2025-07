Das türkische Innenministerium hat die Identität des zweiten Terroristen von Ankara bekanntgegeben. Laut der Erklärung von Mittwoch handelt es sich um das PKK/KCK-Mitglied Özkan Şahin. Sein Komplize war zuvor als Hasan Oğuz (Deckname: Kanivar Erdal) identifiziert worden.

Das Ministerium teilte mit, dass die Ermittlungen weiter andauerten. Der Kampf gegen den Terrorismus werde mit „Ausdauer und Entschlossenheit“ fortgesetzt, bis auch der letzte Terrorist unschädlich gemacht sei, hieß es.

Am Sonntag um ca. 9.30 Uhr (Ortszeit) hatte sich ein PKK-Terrorist vor dem Innenministerium in Ankara in die Luft gesprengt. Bei einem Schusswechsel wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der andere Terrorist wurde dabei außer Gefecht gesetzt.

Schwere Waffen und Sprengstoff

Die Attentäter fuhren ein Auto, dass sie zuvor nach der Ermordung eines 24-jährigen Veterinärs klauten. Darin wurden unter anderem 9,7 Kilogramm C4-Sprengstoff, drei Handgranaten, ein Raketenwerfer sowie mehrere Kurz- und Langwaffen gefunden.

Die Terrororganisation PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird auch von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Mehr dazu: Ankara fordert von Verbündeten konsequente Anti-Terror-Politik