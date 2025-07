Die türkische Küstenwache hat 57 irreguläre Flüchtlinge in der Ägäis gerettet. Die Schutzsuchenden sind zuvor von griechischen Behörden in türkische Hoheitsgewässer zurückgedrängt worden, wie die türkische Küstenwache am Donnerstag mitteilte.

Davon seien 11 Menschen in Schlauchbooten vor der Küste Bodrums in der Provinz Muğla gesichtet worden. 46 weitere seien vor der Küste Çeşmes in der Provinz Izmir gerettet worden.

Nach Angaben der Küstenwache wurden die Schutzsuchenden nach der Erstversorgung zu den Migrationsbehörden der jeweiligen Provinzen gebracht.

Türkiye und internationale Menschenrechtsgruppen verurteilen immer wieder griechische Pushbacks. Kritiker werfen griechischen Behörden vor, mit der Praxis das Leben asylsuchender Menschen zu gefährden und internationales Recht zu verletzen.