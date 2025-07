Frankreich hat das Foto von Außenministerin Catherine Colonna vom Berg Ararat verteidigt. Die Ministerin habe damit ihre Rückkehr nach Armenien feiern wollen, erklärte Anne-Claire Legendre, Sprecherin des Außenministeriums, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Colonna habe bei einem früheren Besuch ein ähnliches Foto gepostet. „Der Berg Ararat ist ein symbolischer Anblick, wenn man ihn von Jerewan aus betrachtet“, so die Sprecherin.

Es bestehe daher keine Unklarheit über die Absicht hinter dem Foto. Armenien erhebe keine Gebietsansprüche. Deshalb spiele die Frage der Anerkennung keine Rolle. Frankreich habe keine Zweifel daran, sagte Legendre.

Während ihres Besuchs in der armenischen Hauptstadt Jerewan am vergangenen Dienstag hatte die französische Außenministerin auf der Social-Media-Plattform X ein Foto des Bergs Ararat in Türkiye gepostet und schrieb dazu: „Ich bin zurück in Armenien.“

Der türkische Sonderbeauftragte für den Normalisierungsprozess in Armenien, Botschafter Serdar Kılıç, reagierte darauf mit den Worten: „Der Berg Ararat auf diesem Foto befindet sich innerhalb der Grenzen von Türkiye und ist somit ein integraler Bestandteil von Türkiye. Ich fürchte, Sie sind entweder sehr verwirrt über den Zweck Ihres Besuches oder brauchen dringend einen Grundkurs in Geographie.“