Fenerbahçe hat am Donnerstag einen weiteren Auswärtssieg in der UEFA Conference League gefeiert. Der Istanbuler Klub gewann in der Gruppe H bei Spartak Trnava mit 2:1. Joshua King erzielte beide Treffer für die Gäste, die in dieser Saison noch ungeschlagen sind. Kelvin Ofori erzielte den Anschlusstreffer für die Slowaken. Fenerbahçe führt die Gruppe mit sechs Punkten vor Nordsjaelland und Ludogorets mit jeweils drei Zählern an. Spartak Trnava ist punktloser Tabellenletzter.

Lugano siegt in Istanbul mit spektakulärer Aufholjagd

Eine spektakuläre Aufholjagd gelang Lugano in der Gruppe D mit einem 3:2-Heimsieg gegen Beşiktaş in Istanbul. Der türkische Klub ging durch einen Doppelpack von Vincent Aboubakar mit 2:0 in Führung, musste aber nach einer Roten Karte für Valentin Rosier in Unterzahl spielen. Ignacio Aliseda, Shkelqim Vladi und ein Eigentor von Eric Bailly sorgten für den Sieg der Schweizer, die mit vier Punkten die Gruppe anführen. Club Brügge ist mit vier Punkten Zweiter, während Beşiktaş und Bodo/Glimt jeweils einen Punkt haben.

Erster Auswärtssieg von Galatasaray gegen Manchester United

In der UEFA Champions League besiegte Galatasaray in Old Trafford Manchester United in Unterzahl mit 3:2, nachdem Rasmus Højlund die heimstarken Engländer zweimal in Führung gebracht hatte. Wilfried Zaha glich gegen seinen Ex-Klub aus, Kerem Aktürkoğlu erzielte den erneuten Ausgleich und Mauro Icardi schließlich den Siegtreffer, nachdem er zuvor einen Elfmeter verschossen hatte. Für Galatasaray war es der erste Auswärtssieg gegen den englischen Klub im Europapokal. Damit zog Galatasaray mit seinem Kontrahenten Fenerbahçe gleich, der sowohl zu Hause als auch auswärts insgesamt dreimal gegen die Red Devils gewinnen konnte. Galatasaray ist mit vier Punkten Zweiter der Gruppe A hinter Bayern München.