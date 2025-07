Palästinensische Kämpfer nehmen offenbar Militärbasis ein

Die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas hat ein Video veröffentlicht, in dem offenbar eine eingenommene Militärbasis Israels zu sehen ist. Palästinensische Widerstandskämpfer aus dem belagerten Gazastreifen starteten am Samstagmorgen nach eigenen Angaben eine „Militäroperation” als Vergeltung für die israelischen „Verbrechen”. Israels Armee-Sprecher Konteradmiral Daniel Hagari behauptete, dass mehr als 2200 Raketen auf Israel abgefeuert worden seien, wie die Nachrichtenagentur Times of Israel berichtet. Demnach rückten die Hamas-Kämpfer auf dem Land-, Luft- und Seeweg ein.