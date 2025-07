Dutzende Anhänger der Terrorgruppe PKK/YPG sind in Stockholm unter Polizeischutz zum schwedischen Parlament marschiert und haben dabei Anti-Türkiye-Parolen skandiert. Die Kundgebung in der schwedischen Hauptstadt startete am Samstag auf dem Norra-Bantorget-Platz. Die Gruppe zeigte dabei Symbole der Terrororganisation PKK/YPG und Porträts ihres inhaftierten Anführer Abdullah Öcalan.

Auf Transparenten waren außerdem Slogans gegen den NATO-Beitritt Schwedens sowie den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zu sehen. Ein in den sozialen Medien geteiltes Video zeigt PKK/YPG-Anhänger mit einem Öcalan-Poster und einem verbrannten Bild Erdoğans. Bei dem Marsch wurden die Straßen entlang der Route für den Verkehr gesperrt.

PKK/YPG-Anhänger protestieren gegen NATO-Beitritt Schwedens

Anhänger der Terrorgruppe PKK/YPG hatten sich bereits im vergangenen Monat mehrmals in Stockholm versammelt. Am 30. September trafen sie sich auf dem Medborgar-Platz und am 25. September vor der türkischen Botschaft.

Sie forderten von der schwedischen Regierung, die Vereinbarung mit Türkiye zum NATO-Beitrittsprozess Schwedens aufzukündigen.

Die Terrororganisation PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von mehr als 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen sie als Terrororganisation ein. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK.