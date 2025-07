Verteidigungsminister Boris Pistorius hat seinem israelischen Amtskollegen Joav Galant nach der Großoffensive der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas Unterstützung aus Deutschland angeboten. Die Bundesregierung habe dieses Angebot auch gegenüber dem israelischen Militärattaché gemacht, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses. „Beide haben bislang gesagt, dass sie keine Unterstützung brauchen militärischer oder technischer Art. Es geht um politische Unterstützung“, sagte Pistorius. Diese stehe außer Frage. Pistorius: „Und sobald wir humanitär helfen können, steht das Angebot im Raum, wird aber bislang nicht abgefragt.“

Auf eine Frage zu Evakuierungsflügen für deutsche Staatsbürger aus Israel verwies Pistorius an das Auswärtige Amt. „Bislang gehen Zivilflüge in ausreichender Zahl wieder raus. Alle hatten und haben die Möglichkeit, sich in die allen bekannte Elefand-Liste einzutragen“, sagte er. Und: „Wir stehen jederzeit bereit zu tun, was zu tun ist, wenn die Lage in Israel und die außenpolitische Einschätzung von Kanzleramt und Auswärtigem Amt das hergeben.“