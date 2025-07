Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich für eine Vertiefung der türkisch-österreichischen Beziehungen ausgesprochen. „Wir sind entschlossen, unsere Beziehungen zu vertiefen“, sagte Erdoğan am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer in Ankara. Er bezeichnete den ersten Besuch eines österreichischen Kanzlers seit 22 Jahren als historisch.

Vor dem Hintergrund des türkischen EU-Beitritts erklärte Erdoğan, dass Türkiye „aufrichtig“ an der Mitgliedschaft in der Union arbeite. „Die Integration Europas kann nur durch die volle Mitgliedschaft von Türkiye in der Union abgeschlossen werden“, betonte er. „Wir werden keine Alternative zur vollen Mitgliedschaft akzeptieren“, fügte Erdoğan hinzu.

Türkiye hatte sich erstmals im Jahr 1987 um die EU-Mitgliedschaft beworben und erhielt 1999 den Status eines Beitrittskandidaten. Obwohl die Verhandlungen über die volle Mitgliedschaft im Oktober 2005 begonnen haben, sind sie in den vergangenen Jahren aufgrund politischer Hindernisse ins Stocken geraten.

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Beziehungen zeigte sich Erdoğan zuversichtlich, die Kooperation zwischen beiden Ländern zu vertiefen. Er erklärte, dass sowohl Türkiye als auch Österreich ein Handelsvolumen von 5 Milliarden US-Dollar anstreben würden. „Die direkten Investitionen Österreichs in Türkiye haben 11 Milliarden US-Dollar erreicht. Die direkten Investitionen von Türkiye in Österreich belaufen sich auf 716 Millionen US-Dollar“, fügte der türkische Präsident hinzu.

Bundeskanzler Nehammer betonte ebenfalls die Absicht, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Türkiye zu intensivieren. Türkiye sei ein „zuverlässiger“ und „außergewöhnlicher“ Wirtschaftspartner. „Wir sind offen für diese Zusammenarbeit sowohl in der Industrie als auch im Handel, und wir möchten sie weiterentwickeln“, sagte der österreichische Kanzler. Nehammer lobte außerdem die Kreativität der türkischen Industrie und den Fortschritt, den das Land in der Forschung erzielt habe.