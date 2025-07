Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Mittwoch bekräftigt, dass Türkiye weiterhin gegen Terroristen im Irak und in Syrien vorgehen werde. In einer Fraktionssitzung der regierenden AK-Partei in Ankara sagte er, die türkischen Sicherheitskräfte würden nicht ruhen, bis alle Mitglieder terroristischer Gruppen außer Gefecht gesetzt seien.

„Wir werden den Terroristen, die sich darauf vorbereiten, unser Land aus ihren Verstecken im Nordirak oder in Syrien anzugreifen oder unsere Elemente in der Region zu belästigen, keine Ruhe geben“, bekräftigte Erdoğan. Er kündigte an, dass die türkischen Sicherheitskräfte die intensiven Luftoperationen im Nordirak und in Syrien weiter verstärken werden.

Terroranschlag in Ankara war Auslöser für Operationen

Türkiye führt seit 2016 Anti-Terror-Operationen im Norden Syriens durch, um die PKK/YPG und andere Terrorgruppen von der Grenze zu vertreiben. Die aktuellen Operationen folgen auf den Terroranschlag der PKK/YPG auf das Innenministerium in der türkischen Hauptstadt Ankara am 1. Oktober.

Die Terrororganisation PKK verübt seit über 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein. Die YPG ist der syrische PKK-Ableger.