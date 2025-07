Nach Angaben des türkischen Verkehrsministers Abdulkadir Uraloğlu hat Ankara Vorbereitungen für eine mögliche Evakuierung türkischer Staatsbürger aus Israel und Palästina getroffen. Sollten die Spannungen in der Region weiter eskalieren, werde man alles mögliche tun, um eine sichere Ausreise zu gewährleisten, sagte Uraloğlu am Mittwoch in Ankara, Türkiye verfüge in dieser Hinsicht über alle Kapazitäten auf dem Luft- und Seeweg.

Flüge nach Israelausgesetzt

Der Minister teilte zudem mit, dass die Einstellung der Israel-Flüge durch die türkischen Fluggesellschaften Turkish Airlines (THY) und Pegasus unabhängig voneinander und aufgrund von Sicherheitsbedenken erfolgt sei. Er riet den Fluggesellschaften ihre Aktivitäten auszusetzen bis die Sicherheit gewährleistet ist.

Uraloğlu wies darauf hin, dass derzeit ein Sicherheitsrisiko an den Mittelmeer-Häfen bestehe. Die unter türkischer Flagge fahrenden Schiffe seien daher bereits angehalten worden, entsprechende Vorsichtsmaßnahme zu treffen.

Belagerung des Gazastreifens

Die im Gazastreifen herrschende Hamas hatte am Samstag die Operation „Al-Aqsa-Flut“ gestartet. Die Organisation erklärte, der Angriff sei eine Reaktion auf israelische Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem und die zunehmende Gewalt israelischer Siedler.

Seitdem fliegt Israel wieder schwere Luftangriffe auf den belagerten Gazastreifen. Zudem wurde das Kriegsrecht ausgerufen und eine vollständige Blockade über das Gebiet verhängt. Die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Strom wurde ausgesetzt. Die Kämpfe dauerten auch am Mittwoch an. Es gibt Hunderte Tote und Tausende Verletzte auf beiden Seiten.

Im von Israel belagerten Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen unter ärmlichsten Bedingungen. Der Gazastreifen zieht sich über eine Länge von etwa 40 Kilometer am Mittelmeer entlang und ist rund sechs bis zwölf Kilometer breit. Die dicht besiedelte Fläche ist etwas größer als die von München.