Pro-Palästina-Demo in Berlin: Polizei greift ein

In Berlin-Neukölln ist eine pro-palästinensische Demonstration von der Polizei aufgelöst worden. Viele Demonstranten hatten sich trotz eines Verbots solcher Kundgebungen am Mittwoch versammelt. Dabei sollen dutzende Demonstranten festgenommen worden sein.In Wien konnten die Demonstranten trotz eines Verbots an der „Mahnwache in Solidarität mit Palästina“ teilnehmen.