„Israel hat dort nichts verloren“

Der Nahost-Experte Michael Lüders hatte vor mehr als zwei Jahren in der Sendung „phoenix runde“ im Hinblick auf die Lage im Gazastreifen die menschenverachtende Politik der israelischen Regierung angeprangert. Dabei warf er dem Westen vor, nicht die gleichen Maßstäbe an Israel zu setzen, die etwa an Russland gesetzt werden. Nun geht das Video erneut viral.