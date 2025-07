Der türkische Außenminister Hakan Fidan und seine deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock sind in Ägypten zu Gesprächen zusammengekommen. Bei dem Treffen in der Hauptstadt Kairo am Samstag seien insbesondere Israels Angriffe auf den Gazastreifen besprochen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu (AA).

Bezüglich der Spannungen im Nahen Osten seien zudem die Evakuierung von Palästinensern aus Gaza sowie die humanitäre Hilfe in die Region thematisiert worden.

Laut AA erörterten die beiden Chefdiplomaten auch weitere globale Themen. Dazu zählten der Ukraine-Krieg und die Spannungen in Karabach.

Der Konflikt zwischen Israel und der im Gaza regierenden Hamas eskalierte am vergangenen Samstag mit der Operation „Al-Aqsa-Flut“ erneut. Die Operation ist nach Hamas-Angaben eine Vergeltung für die zahlreichen Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee in Ost-Jerusalem und die zunehmende Gewalt israelischer Siedler gegenüber Palästinensern.

