US-Juden protestieren gegen Israel

In New York haben zahlreiche US-amerikanische Juden gegen die israelische Bombardierung von Gaza protestiert. Sie verurteilten Israel wegen des „Genozids” an Zivilisten, des Einsatzes von weißem Phosphor und der totalen Blockade des Küstenstreifens. Dabei distanzierten sich die jüdischen Demonstranten auch von den Gewalttaten der israelischen Regierung.