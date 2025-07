Nach der Rückeroberung Karabachs hat der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew in der Hauptstadt der Kaukasusregion die Flagge seines Landes gehisst. „Wir haben erreicht, was wir wollten“, sagte Alijew am Sonntag in einer Rede in Stepanakert. Es habe sich ein seit Jahrzehnten gehegter „Traum des aserbaidschanischen Volkes erfüllt“. Es war das erste Mal, dass Alijew die Stadt betrat, seit sie in den 1990er Jahren von armenischen Separatisten eingenommen worden war.

Fotos, die von der aserbaidschanischen Regierung veröffentlicht wurden, zeigen den langjährigen Staatschef, wie er in Militärkleidung vor der aserbaidschanische Flagge kniet und sie küsst, bevor sie an einem Fahnenmast gehisst wird. Nach Angaben Bakus besuchte Alijew auch einen Stausee und eine alte Festung sowie andere Städte.

Baku hatte am 19. September einen breit angelegten Anti-Terror-Einsatz in Karabach gestartet. Bereits einen Tag später kapitulierten die dortigen pro-armenischen Kämpfer, später wurde die Auflösung der selbsternannten Republik Bergkarabach zum 1. Januar 2024 verkündet.

Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Armenische Gruppen hatten sich mit Unterstützung Armeniens das Gebiet besetzt und die Aserbaidschaner vertrieben. Seitdem haben Baku und Eriwan bereits zwei Kriege um das aserbaidschanische Territorium geführt, zuletzt im Jahr 2020. Nach sechswöchigen Kämpfen mit mehr als 6.500 Toten vermittelte Armeniens Schutzmacht Russland einen Waffenstillstand und stoppte eine militärische Befreiung des Gebiets.

Nach dem Scheitern der Gespräche startete Aserbaidschan am 19. September eine Anti-Terror-Operation gegen die Separatisten in Karabach. Bereits einen Tag später mussten sich die Separatisten geschlagen geben. Baku erklärte sich bereit, im Rahmen eines Waffenstillstands unbewaffnete Personen nach Armenien ausreisen zu lassen. Außerdem wurden Verhandlungen über die Rückkehr der Region unter die vollständige Kontrolle Aserbaidschans aufgenommen.