Israel schaltet kontroverse YouTube-Werbung

Das israelische Außenministerium hat eine umstrittene YouTube-Werbung geschaltet, in der behauptet wird, die Hamas habe „40 Babys ermordet”. Dafür wurden bis heute keine Beweise vorgelegt. In Gaza hingegen wurden in weniger als zwei Wochen mehr als 700 Kinder durch Angriffe Israels getötet.