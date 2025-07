Die staatliche türkische Hilfsorganisation TIKA hat einen modernen Operationssaal in einem Kinderkrankenhaus in der südpakistanischen Hafenstadt Karachi eingerichtet. Die offizielle Eröffnung fand am Montag in Anwesenheit des türkischen Botschafters in Pakistan, Mehmet Paçacı, des Gesundheitsministers der Provinz Sindh, Dr. Saad Khalid Niaz, des türkischen Generalkonsuls in Karachi, Cemal Sangu, und des TIKA-Koordinators in Karachi, Halil İbrahim Başaran, statt.

Der OP-Saal wurde von TIKA am National Institute of Child Health (NICH) eingerichtet. NICH ist das größte staatliche Kinderkrankenhaus des Landes. Der Saal bietet den jungen Patienten nun spezielle medizinische Versorgung, die zuvor nicht verfügbar waren.

Der Gesundheitsminister betonte in seiner Rede die Bedeutung des modernen Operationssaals für die Gesundheitsversorgung in der Provinz Sindh. Er bezeichnete ihn als einen „wichtigen Meilenstein“ für die Zusammenarbeit zwischen Türkiye und Pakistan. Der Botschafter Paçacı würdigte die „unerschütterliche Unterstützung“​ sowie die langjährige Freundschaft zwischen den beiden Ländern und lobte TIKA für ihre wohltätige Arbeit in über 150 Ländern.

TIKA hat sich verpflichtet, mehrere Krankenhäuser in Pakistan mit modernen medizinischen Einrichtungen auszurüsten. TIKA-Koordinator Başaran sagte bei der Eröffnung, dass die Organisation über 80 Gesundheitsprojekte in ganz Pakistan durchgeführt hat und weitere Projekte plant.