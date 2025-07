Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, Israel daran zu hindern, weitere Verbrechen gegen Zivilisten zu begehen. „Zivilisten und Frauen werden gezielt angegriffen“, betonte Erdoğan. „Dies ist Barbarei und widerspricht jedem humanitären Wert, den wir hochhalten.“Erdoğan appellierte: „Israel muss sofort aufhören, Massaker an zivilen Zielen zu verüben. Die Einschüchterung des palästinensischen Volkes durch Angst, Hunger und Bomben muss aufhören. Das Bombardieren von Gaza muss aufhören. Die Welt muss aufwachen und diesem Blutvergießen ein Ende setzen.“

Türkischer Kommunikationsdirektor verurteilt Angriffe

Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun bezeichnet das Bombardieren von Krankenhäusern als ein schweres Verbrechen. „Menschen zu massakrieren, die medizinische Hilfe erhalten, ist schlichtweg inakzeptabel“, sagte Altun. „Zivilisten anzugreifen ist der Einsatz von Terror-Taktiken, das ist eindeutig und einfach.”Der Angriff auf das Al Ahli Hospital in Gaza-Stadt sei unentschuldbar. Tausende unschuldige Zivilisten hätten bereits genug gelitten. Dies müsse ein Ende haben.

Mindestens 500 Tote nach israelischem Luftschlag

Das Gesundheitsministerium von Gaza hatte berichtet, dass bei einem israelischen Luftangriff auf das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt mindestens 500 Menschen getötet wurden. Die Tragödie ereignete sich, als Hunderte von Palästinensern Zuflucht in dem Krankenhaus suchten.Bilder der US-Nachrichtenagentur Associated Press zeigten wie Flammen die Krankenhausflure verschlangen, zersplittertes Glas und über das Gelände verstreute Körperteile der Opfer.